Formule 1

Formule 1 : L'énorme coup de gueule de Bottas envers Mercedes !

Publié le 10 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il a vécu un Grand Prix particulièrement éprouvant à Sakhir la semaine passée, Valtteri Bottas a poussé un gros coup de gueule à l'encontre de son écurie en raison du manque de considération qu'aurait Mercedes à son égard, affirmant au passage que la performance de George Russell était assez simple avec les réglages de Lewis Hamilton.

Dans l'ombre de Lewis Hamilton depuis son arrivée chez Mercedes en 2017, Valtteri Bottas avait une occasion en or de briller lors du Grand Prix de Sakhir à Bahreïn la semaine passée. Testé positif au Covid-19, Lewis Hamilton a en effet été contraint de céder sa place, remplacé par le très prometteur mais toutefois assez inexpérimenté George Russell, pilote pour Williams depuis 2019, et qui n'avait pas encore inscrit le moindre point en Formule 1. Toutefois, le Finlandais a reçu une véritable leçon de la part de George Russell, étant doublé dès le premier virage, puis n'arrivant pas à tenir la cadence de l'habituel pilote Williams tout au long de la course. Malgré deux arrêts au stand de plus que Valtteri Bottas, le Britannique a fait plus que rivaliser avec son coéquipier d'un soir, ne finissant qu'une place derrière lui malgré une crevaison dans les derniers tours du Grand Prix. S'il a tenu à se défendre sur sa performance, Valtteri Bottas a toutefois montré son agacement par rapport au manque de considération de Mercedes à son égard, favorisant Lewis Hamilton et décrédibilisant la performance de George Russell sous prétexte qu'il possédait les réglages de Lewis Hamilton.

« George a débuté avec les réglages de Lewis donc il n’y avait pas grand chose à faire pour lui et ses ingénieurs »