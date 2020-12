Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Bottas dans sa lutte avec Hamilton !

Publié le 9 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Deuxième du championnat derrière son coéquipier Lewis Hamilton, Valtteri Bottas laisse la lumière au Britannique. Mais il est toujours motivé pour le battre.

Il n’est pas simple d’évoluer dans l’ombre des champions. Avec 11 victoires cette année, Lewis Hamilton n’a laissé que des miettes à ses adversaires. Seuls Pierre Gasly, Max Verstappen, Sergio Perez et Valtteri Bottas, par deux fois, ont réussi à prendre le meilleur sur le septuple champion du monde. Pourtant, le Finlandais est toujours dans le sillage de son coéquipier chez Mercedes et totalise 10 podiums cette année. À 31 ans, Valtteri Bottas tente à chaque fois de devancer Lewis Hamilton sur la ligne, mais n’y parvient que trop rarement.

« Ce n’est pas simple de courir contre le meilleur pilote de l’Histoire »