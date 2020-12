Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton donne de ses nouvelles !

Publié le 8 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Touché par le Coronavirus, Lewis Hamilton n’a pas pu prendre le départ du Grand Prix de Sakhir dimanche. Sur ses réseaux sociaux, le septuple champion du monde a donné de ses nouvelles, annonçant qu’il avait repris l’entraînement.

En l’absence de Lewis Hamilton, positif au Coronavirus, Mercedes a vécu un week-end particulier lors du Grand Prix de Sakhir. Alors que Valtteri Bottas et George Russell semblaient contrôler la course, l’équipe championne du monde a plombé les chances de ses pilotes en inversant leurs pneus lors d’un arrêt au stand. Et si le jeune Britannique a marqué les esprits, il ne devrait malheureusement pas avoir de deuxième chance chez Mercedes à Abu Dhabi dimanche. En effet, après Toto Wolff, qui s’est voulu rassurant concernant le retour de Lewis Hamilton, ce dernier a également donné de bonnes nouvelles sur son état de santé.

« Remonter dans la voiture à Abu Dhabi »