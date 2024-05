PSG : Le Qatar a un rêve, ça peut rapporter 140M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu à l’aller, le PSG retrouve le Borussia Dortmund ce mardi soir en Ligue des champions avec une place en finale de la Ligue des champions en jeu. Le club de la capitale court toujours après un sacre européen qui lui permettrait également d’empocher un joli chèque au terme de la saison.

Le PSG n’a pas le droit à l’erreur s’il veut aller à Wembley le 1er juin prochain. Battu par le Borussia Dortmund (1-0) en Allemagne, le club de la capitale compte sur l’appui des supporters pour sortir gagnant de cette demi-finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes. « La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein , a réagi Kylian Mbappé dans le cadre de l’événement « Victory Mode ». On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale ».

PSG : Kylian Mbappé va faire son annonce, panique au Real Madrid https://t.co/ErvkHMDRXn pic.twitter.com/XHqXVTz8ha — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Une victoire historique ?

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar n’avait pas caché à son arrivée sa volonté de remporter la Ligue des champions, symbole de domination du football européen. Un sacre permettrait également au club de la capitale d’empocher un gros chèque comme le révèle Le Parisien avant le match retour contre le Borussia Dortmund.

Le PSG peut espérer jusqu’à 140M€ dans cette campagne

Demi-finaliste de la Ligue des champions, les Parisiens sont déjà assurés de mettre la main sur environ 120M€, un montant qui pourrait passer à plus de 135M€ en cas de qualifications en finale, et jusqu’à 140M€ en cas de sacre.