Mercato : Viré par le PSG ? Luis Enrique déjà fixé sur son avenir

Thibault Morlain

Suite à l’élimination en Ligue des Champions, la saison du PSG est officieusement terminée. Désormais, les regards sont tournés vers le prochain exercice. Alors qu’un gros mercato s’annonce à Paris, l’une des questions concerne également la présence ou non de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG sera-t-il toujours là la saison prochaine ? La réponse serait aujourd’hui d’ores et déjà connu.

Après une défaite à l’aller, le PSG s’est également incliné au retour face au Borussia Dortmund (0-1). Alors que le chemin vers la finale de la Ligue des Champions semblait tout tracé pour le club de la capitale, le parcours européen s’arrête donc là. Ce revers pourrait-il avoir de grosses conséquences ? L’avenir de Luis Enrique pourrait-il notamment être impacté, lui qui est arrivé au PSG l’été dernier et qui avait signé pour deux saisons ?

« Il sera là la saison prochaine »

Malgré l’échec du PSG en Ligue des Champions, l’avenir de Luis Enrique s’écrirait bel et bien avec le club de la capitale la saison prochaine. En effet, pour ESPN , une source a fait savoir : « Il sera là la saison prochaine afin de continuer ce qu’il a commencé à construire cette saison ». De plus, selon les informations de ESPN , des discussions devraient prochainement débuter entre le PSG et Luis Enrique afin d’évoquer une prolongation de contrat.

« Il devrait même prolonger après la Coupe de France si Paris la remporte »