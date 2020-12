Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s'enflamme pour Esteban Ocon !

Publié le 10 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après une saison particulièrement difficile, Esteban Ocon a fêté son premier podium de la saison avec Renault en terminant 2e du Grand Prix de Sakhir. Une performance qui n'est pas passée inaperçue, et a particulièrement fait plaisir à Toto Wolff, qui a tenu à lui rendre hommage.

Dans l'ombre de Daniel Ricciardo depuis le début de saison avant d'être probablement dans l'ombre de Fernando Alonso à partir de la saison prochaine, Esteban Ocon a finalement obtenu son premier moment de gloire de la saison lors du Grand Prix de Sakhir à Bahreïn, terminant deuxième derrière Sergio Perez. Un moment que le pilote français avait particulièrement apprécié, après une saison en demi-teinte, où il n'a terminé qu'à deux reprises dans le top 5. S'il a pu se hisser sur le podium grâce au cafouillage de Mercedes lors du double arrêt au stand de Valtteri Bottas et George Russell, Toto Wolff a tenu à féliciter son ancien pilote de réserve chez Mercedes, affirmant qu'il était curieux de le voir évoluer par la suite.

« On connaît le talent d’Esteban »