Mercato - PSG : Un crack du projet QSI prêt à trahir le club ?

Axel Cornic

Grand espoir du Paris Saint-Germain, Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig l’été dernier pour l’aider à progresser encore plus en enchainant les rencontres. Et ça marche plutôt bien, puisque l’international néerlandais crève l’écran en Allemagne et attire l’attention des plus grandes écuries européennes... dont son ancien club du FC Barcelone !

Connu par le grand public depuis ses 15 ans, Xavi Simons a toujours été considéré comme un énorme talent. Et il commence justement à confirmer tous les espoirs placés en lui, puisqu’après une belle saison au PSV Eindhoven le PSG a décidé de le rapatrier pour ensuite le prêter au RB Leipzig.

PSG : Mbappé fait passer un message aux supporters ! https://t.co/ZhdXA3XUsk pic.twitter.com/sd23WCu3b9 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Enfin l’heure de Xavi Simons ?

Un choix payant, puisque le milieu de 21 ans est rapidement devenu la grande star de son équipe, avec 9 buts et 15 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues. De quoi séduire le PSG, qui aimerait le récupérer une nouvelle fois à la fin de la saison, avec Xavi Simons qui pourrait bien devenir l’une des figures du nouveau projet suite au possible départ de Kylian Mbappé.

Qui pourrait filer à Barcelone !