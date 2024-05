Mercato : Une pépite à l’OM, c’est confirmé

Hugo Chirossel

Bien qu’il soit âgé de seulement 16 ans, Rayane Messi, qui n’a fait que quatre apparitions en National sous les couleurs de Dijon, est déjà annoncé dans le viseur de plusieurs clubs. L’OM ferait partie des clubs intéressés par l’international français U17, tout comme le LOSC. Et il semblerait que Marseille soit bel et bien dans la course afin de le recruter.

Et si Messi débarquait en Ligue 1 cet été ? Pas Lionel, qui joue désormais à l’Inter Miami après avoir quitté le PSG, mais son homonyme, Rayane. Ce dernier évolue à Dijon, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025 et dont il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire le 12 avril dernier contre Orléans (1-0).

L’OM veut s’attacher les services de Rayane Messi

Bien qu’il ne soit âgé que de 16 ans et qu’il n’ait fait que quatre apparitions avec Dijon en National, Rayane Messi suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs. D’après les informations de L’Équipe , l’OM ferait notamment partie des formations intéressées par l’international français U17.

Intérêt confirmé pour Rayane Messi