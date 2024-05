OM : Une grosse bataille annoncée pour le transfert de Messi

Hugo Chirossel

Avec seulement quatre apparitions en National au compteur, Rayane Messi est déjà annoncé dans le viseur de plusieurs clubs. L’OM ferait partie des clubs intéressés par l’ailier de Dijon, qui demanderait 4M€ pour son joueur âgé de 16 ans. Mais Marseille devrait faire face à une forte concurrence dans ce dossier.

Souvent décrié pour ses difficultés à faire émerger des joueurs au sein de son centre de formation, l’OM a une génération prometteuse qui pointe le bout de son nez. Samedi dernier, les U19 de Marseille se sont qualifiés pour la finale de la coupe Gambardella en s’imposant face au Stade de Reims (0-2). Une fierté pour Medhi Benatia, qui estime que certains d’entre eux pourraient bientôt intégrer l’équipe première de l’OM.

« Nous avons la possibilité de pousser cinq, six ou sept joueurs dans l'équipe première »

« Cela a toujours été très difficile pour les joueurs de l'académie. Mais maintenant, nous avons la possibilité de pousser cinq, six ou sept joueurs dans l'équipe première et c'est différent d'avant. Jouer ici en tant que jeune, cela a toujours été difficile : il y a beaucoup de pression et dans le passé, il n'y avait pas toujours beaucoup de soutien de la part des entraîneurs et du staff », a déclaré Medhi Benatia. Si l’OM a des éléments prometteurs dans ses équipes de jeunes, les dirigeants marseillais veulent recruter d’autres joueurs à fort potentiel.

L’OM veut Rayane Messi, très courtisé en France