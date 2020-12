Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher est impatient de faire ses débuts en F1 !

Publié le 9 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Récent champion du monde de Formule 2 à 21 ans, Mick Schumacher va découvrir la F1 avec Haas la saison prochaine. Il participera aux essais libres lors du dernier Grand Prix à Abu Dabi.

Alors que l’arrivée de Mick Schumacher en Formule 1 fait déjà des émules, le prodige allemand est le premier à vouloir performer dans sa nouvelle écurie. S’il devra attendre l’an prochain pour être un pilote titulaire chez Haas, le fils de Michael Schumacher prendra part aux essais libres 1 du dernier Grand Prix de la saison, ce vendredi, à Abu Dabi. Une occasion pour lui de découvrir le monde de la F1 et toutes les installations avec lesquelles il devra désormais s'habituer.

« J’ai hâte de commencer cette aventure avec Haas F1 »