Mercato : Un grand buteur a recalé l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a réussi à convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de signer. Un très joli coup qui aurait pu être réussi encore plus tôt. Le Gabonais révèle en effet que Pablo Longoria l'a contacté il y a deux ans pour tenter de le recruter. Mais à cette époque, l'ancien buteur de l'ASSE avait préféré décliner la proposition marseillaise comme il le raconte.

Arrivé en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas manqué l'occasion de signer à l'OM l'été dernier. Et pourtant, le Gabonais révèle que deux ans plus tôt, il avait repoussé les avances de Pablo Longoria.

Mercato - OM : Incroyable, Longoria apprend un départ dans la presse ! https://t.co/SPFMxJLEMZ pic.twitter.com/Q2hfrmgDL0 — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Aubameyang a recalé l'OM

« C'est exactement ça, et ce n'est pas fini. Je suis vraiment content d'être ici et j'en remercie Pablo Longoria. Il m'a convaincu de venir ici », révèle l'attaquant de l'OM dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant d'ajouter que ce n'est pas la première fois que l'OM le contacte.

«L'OM était venu me chercher deux ans avant et je n'étais pas sûr à 100%»