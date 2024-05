OM : Longoria donne le feu vert à Benatia pour ce transfert

Thibault Morlain

Une fois n'est pas coutume, le prochain marché des transferts s'annonce mouvementé à l'OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Qui pourrait venir renforcer l'effectif actuel de Jean-Louis Gasset ? Ces dernières heures, le nom de Nayef Aguerd a été associé à l'OM. Et voilà qu'on en sait désormais un peu plus sur cet intérêt pour le défenseur central marocain de West Ham.

Pendant que l'OM travaillerait pour prolonger Leonardo Balerdi, Mehdi Benatia s'activerait en coulisses pour trouver un nouveau défenseur central pour l'associer à l'Argentin la saison prochaine. Une quête qui l'aurait mené en Premier League. En effet, il a été révélé par Lions de L'Atlas que le conseiller sportif de l'OM pensait à son compatriote marocain, Nayef Aguerd (West Ham). Un transfert visiblement validé par Pablo Longoria.



« Une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria »

A l'origine de cette information à propos d'un intérêt de l'OM pour Nayef Aguerd, Hakim Zhouri a apporté des précisions par la suite. Pour Football Club de Marseille , le journaliste chez Lions de L'Atlas a alors fait savoir : « J’ai eu un retour hier de son entourage à lui et pas de de Benatia ou de l’OM. Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire « indiscutable ». Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu. C’est vrai qu’il est un petit peu blessé mais il est vraiment moins dans l’idée de jeu du coach. Il y en a d’autres qui passent devant lui et donc le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir ».

« Ça va dépendre de plusieurs facteurs »