Formule 1

Formule 1 : Le clan Schumacher s'agace des comparaisons !

Publié le 8 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Tout juste sacré champion du monde de Formule 2, Mick Schumacher pilotera pour Haas en 2021. Le jeune pilote sera inévitablement comparé à sa légende de père, pour le plus grand regret de son oncle Ralf Schumacher.

Alors qu’il fera ses débuts en Formule 1 l’an prochain, Mick Schumacher est attendu de pied ferme. Fils de la légende Michael Schumacher, le jeune allemand vient d’être sacré champion du monde de Formule 2, quelques jours après avoir obtenu un baquet chez Haas pour 2021. Scruté depuis longtemps, et talentueux, le pilote de 21 ans est fréquemment comparé à son père, et cette tendance devrait encore s’intensifier désormais. Une situation qui agace visiblement l’oncle du futur pilote Haas et frère du septuple Champion du monde, Ralf Schumacher.

« C’est Mick qui fait le travail »