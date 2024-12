Barcola - PSG : Le coup de gueule de Luis Enrique après la folle prédiction de Mbappé !

Thomas Bourseau

En début de saison, Bradley Barcola flambait et empilait les buts que ce soit au PSG ou en équipe de France. Conscient de la progression fulgurante de son ancien coéquipier à Paris, Kylian Mbappé avertissait la presse de ne pas lui tourner le dos au moment où les complications arriveraient. Luis Enrique a effectué un constat similaire ce samedi.

Le dernier but inscrit par Bradley Barcola remonte au 9 novembre dernier à Angers (4-2). Ce soir-là, au stade Raymond Kopa, l'international français avait signé un doublé pour le PSG. Toutefois, que ce soit en sélection ou avec le champion de France, Barcola a échoué à chaque sortie par la suite. De quoi faire surgir des rumeurs dans la presse d'éventuelles tensions entre l'ailier et son entraîneur Luis Enrique concernant un décalage entre les demandes de l'entraîneur et sa vision des choses selon Foot Mercato.

Le PSG envoie un gros signal ! Kolo Muani sur le départ après un été cher ? 💰

➡️ https://t.co/GXgyUruswC pic.twitter.com/YspS3wjZVU — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Mbappé : «Quand il y aura des matches où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c’est un nul»

En septembre dernier, Kylian Mbappé affirmait en conférence de presse pendant la trêve internationale qu'il ne faudrait pas lui tomber dessus en cas de performances moins éclatantes de la part de Bradley Barcola. « Je suis juste content pour lui. Avant d’être un très bon jouer, c’est un très bon garçon. Je lui souhaite le meilleur. Je souhaite que vous l’épargniez parce qu’aujourd’hui c’est frais, c’est nouveau. Mais quand il y aura des matches où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c’est un nul. C’est un potentiel très grand. Il est dans un grand club dans lequel il va progresser et jouer des grands matches. Il peut faire encore mieux. Dans le match, il prend plus de confiance. Ses coéquipiers ont confiance en lui. C’est une super nouvelle pour lui, le PSG et l’équipe de France ».

Enrique : «Pour vous, il était comme Maradona en début de saison, et maintenant vous ne l'aimez pas»

Après sept matchs sans le moindre but de la part de Bradley Barcola, Luis Enrique a été interrogé ce samedi lors d'un point presse sur la potentielle nécessité de le mettre en concurrence. De quoi inspirer l'entraîneur du PSG qui a lâché ce petit pique aux journalistes au sujet de Barcola. « Je suis très content avec Bradley. Pour vous, il était comme Maradona en début de saison, et maintenant vous ne l'aimez pas... Ca ne marche pas comme ça. Je suis content de lui. Je veux qu'il continue à s'améliorer. Tous les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas, ce qui compte c'est d'atteindre les objectifs de l'équipe. Je suis très content de toute l'équipe, peu importe les buts ». Le message est clair.