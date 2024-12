PSG : Après les clashs, Luis Enrique fait une proposition improbable à des journalistes !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a une relation particulière avec la presse. En effet, le coach parisien n'a jamais caché qu'il n'aimait pas parler devant les médias. D'ailleurs, Luis Enrique a provoqué quelques clashs avec certains journalistes. Ce samedi après-midi, l'Espagnol a créé la surprise en proposant de réaliser sa conférence de presse au plus près des professionnels de l'information.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. S'il ne compte pas les heures pour travailler sa tactique, il est beaucoup plus réticent à l'idée de faire face aux médias.

🔴🔵😄 Luis Enrique, qui rigole, s’assoit au milieu des journalistes en conférence de presse. Des gros progrès en français !



👏 @LUISENRIQUE21 pic.twitter.com/eXMQCz8Py4 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) December 21, 2024

PSG : Luis Enrique s'est réconcilié avec les journalistes ?

Comme il l'a avoué lui-même, Luis Enrique n'aime pas vraiment échanger avec la presse. D'ailleurs, le coach du PSG a reconnu qu'il était prêt à s'assoir sur une grosse partie de son salaire pour ne plus avoir à s'adresser aux médias. De surcroit, Luis Enrique a eu quelques clashs avec Alexandre Ruiz car il n'aimait pas la négativité de ses questions, et il a également provoqué une polémique avec Margot Dumont parce qu'il ne voulait pas expliquer sa tactique, estimant qu'elle ne serait pas comprise.

«On va faire la conférence de presse ici»

Ce samedi après-midi, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse dans un tout autre état d'esprit : celui de vouloir être au plus près des journalistes. Lorsqu'il est entré dans la salle, le technicien du PSG a proposé de répondre aux questions en s'asseyant à côté des professionnels de l'information, et non pas en face d'eux, comme à l'accoutumé. « Qu'est-ce que c'est ? C'est fini la magie. On va faire la conférence de presse ici. On commence. Bonjour », a-t-il plaisanté en français, prenant place sur un siège destiné aux journalistes, avant de poursuivre en espagnol : « Comment vous faire les télévisions ? Les chaines de télévision n'ont pas de chance (rire). Elles devront faire avec ». Dans la foulée, Luis Enrique s'est levé et a rejoint son siège habituel avec sa grande table et ses micros, avant de lancer officiellement la conférence de presse.