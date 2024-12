«La plus grande peur», catastrophe évitée pour une star du PSG

Axel Cornic

Le choc entre Wilfried Singo et Gianluigi Donnarumma a suscité d’énormes débats ces derniers jours, notamment à cause de la décision de l’arbitre François Letexier. Dans l’entourage du gardien du Paris Saint-Germain on ne comprend toujours pas comment le défenseur de l’AS Monaco n’a pas été expulsé, mais on semble surtout très soulagé.

Tout le monde attendait la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco, très importante pour la deuxième partie de saison de Ligue 1. Mais le résultat est finalement passé au second plan avec les terribles images de Gianluigi Donnarumma, littéralement défiguré suite à un choc avec son adversaire Wilfried Singo.

« Ce fut un choc de le voir en live »

Plus de peur que de mal finalement, puisque Gianluigi Donnarumma a rassuré au sujet de son état de santé et devrait retrouver son équipe après une période de repos. Agent du gardien du PSG, Enzo Raiola était en première-ligne lors de ce malheureux évènement. « J'étais présent au match, puisque j’habite à Monaco. Ce fut un choc de le voir en live » a-t-il expliqué, dans un long entretien accordé à Radio Sportiva.

« Gianluigi a eu très peur, la faute était mauvaise car elle lui effleurait les yeux »

« Les observateurs du stade ont immédiatement vu le coup porté au visage et nous avons immédiatement pensé à quelque chose de grave » a poursuivi Enzo Raiola. « Heureusement, d'après les contrôles effectués ces derniers jours et aujourd'hui, tout s'est bien passé... Gianluigi a eu très peur, la faute était mauvaise car elle lui effleurait les yeux. C'était la plus grande peur ».