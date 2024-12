Clash à 55M€, le PSG dénonce un coup machiavélique de Mbappé !

Pierrick Levallet

La relation entre Kylian Mbappé et le PSG s’est considérablement dégradée au fil des derniers mois. Dans la foulée de sa signature au Real Madrid, l’attaquant de 26 ans a traîné son ancien club devant la commission juridique de la LFP. Le champion du monde 2018 réclame 55M€ aux Rouge-et-Bleu, montant correspondant à des impayés de plusieurs mois de salaires et primes. Mais jusqu’à présent, Kylian Mbappé n’a pas porté l’affaire devant le tribunal des prud’hommes. Et le PSG pense savoir pourquoi.

Mbappé «cherche simplement à sanctionner son ancien club»

« Une question se pose. Après tout ce temps, pourquoi le joueur n'a-t-il pas porté plainte devant le seul tribunal qui puisse statuer sur cette affaire, les prud'hommes ? Étrange. Au lieu de cela, nous tournons en rond dans des forums qui ne sont pas appropriés pour ce litige, où le joueur cherche simplement à sanctionner son ancien club, sans réellement récupérer son argent, ce qui n'est possible que devant un tribunal spécialisé dans le droit du travail auprès duquel, tout au long de l'année 2024, il a refusé de déposer une plainte. Et, dans le même temps qu'il essaie de sanctionner le club, il donne des interviews pour dire combien il aime le club. Curieux » a ainsi un proche du dossier côté PSG, interrogé par L’Equipe.

Le PSG refuse de lui verser ses 55M€

La commission juridique de la LFP a d’ailleurs rendu son verdict sur cette affaire en enjoignant le PSG à verser ladite somme à Kylian Mbappé. Mais jusqu’à présent, le club de la capitale s’y refuse. Le dossier semble au point mort, et est bien parti pour durer encore quelques temps. Affaire à suivre...