Mercato : Il vend la mèche pour son grand retour à l’OM

Passé par l’OM entre 2015 et 2020, Bouna Sarr se retrouve aujourd’hui sans club, après la fin de son contrat avec le Bayern Munich en juin dernier. Âgé de 32 ans, l’international sénégalais est à la recherche d’un nouveau défi et a laissé entendre que certains à Marseille aimeraient bien le voir revenir au club, justement en quête d’un latéral droit.

Comme indiqué par L'Équipe, la volonté de Roberto De Zerbi cet hiver est de renforcer sa défense. Dans l’idéal, l’entraîneur de l’OM aimerait deux nouveaux défenseurs centraux, un gaucher et un droitier, ainsi qu’un latéral droit. Pour ce dernier, un ancien joueur passé par le club et aujourd’hui libre de tout contrat est justement disponible : Bouna Sarr.

« Beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM »

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l’ancien Marseillais (2015-2020) a laissé entendre que certains à l’OM ne seraient pas contre son retour : « Je reçois aussi énormément de messages de supporters de Marseille. D’ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM. Maintenant, je ne suis pas le seul décideur. Ce sont les clubs, ce sont les directeurs sportifs, ce sont les coaches. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a aussi les besoins aussi des clubs par rapport aux postes. Donc voilà, on patiente et on va s’adapter. »

« J’ai 32 ans, je pense pouvoir jouer jusqu’à 37, 38 ans »

Opéré d’une rupture des ligaments croisés en décembre 2023 et bien qu’il soit sans club depuis son départ du Bayern Munich en juin dernier, Bouna Sarr assure qu’il se sent bien physiquement et qu’il peut rendre service à beaucoup d’équipes. « J’aspire à jouer pendant de nombreuses années encore. Je pense que génétiquement, morphologiquement, je n’ai pas de soucis pour jouer longtemps. Au-delà de ma blessure aux croisés, je ne pense pas avoir eu de problème de blessure. C’était principalement le souci que j’ai eu durant ma carrière. Mais aujourd’hui, je ne ressens plus aucune douleur, je me sens très bien. J’ai 32 ans, je pense pouvoir jouer jusqu’à 37, 38 ans. D’un côté, je peux peut-être comprendre les clubs sur ça. Mais de mon côté, je n’ai pas cette inquiétude-là de dire que j’aurais des problèmes dus à mon âge bien au contraire. Aujourd’hui, je suis encore frais, il n’y aura pas de soucis à ce niveau-là », a-t-il ajouté.