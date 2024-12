Luis Enrique - PSG : Un petit tacle glissé par l'agent d’une star ?

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique font énormément parler, surtout depuis le début de cette deuxième saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Et pour la première fois ça bougerait également en interne, puisque l’Espagnol diviserait de plus en plus au sein du vestiaire parisien et certaines stars ne semblent plus vraiment à fond derrière lui.

Après un an et demi, les premières tensions commencent à s’installer autour de Luis Enrique. Car s’il semble avoir la totale confiance de ses dirigeants, le coach du PSG ne semble plus du tout faire l’unanimité auprès de ses joueurs. Et cela serait notamment le cas avec Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable dont le statut a été remis en doute ces derniers mois.

150M€ pour des talents du Benfica, et le père hallucine ! Découvrez qui complète cette équipe étoilée. ⚽️

➡️ https://t.co/BlO1shEh8d pic.twitter.com/z4hKP5IUc2 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 21, 2024

« Luis Enrique a fait des choix que nous respectons »

Dans un long entretien accordé à Radio Sportiva, l’agent du gardien du PSG a été questionné au sujet de sa mauvaise passe, notamment après la dernière trêve internationale. « Il revenait du match contre la France qu’il n'a malheureusement pas joué à cause d'un problème de grippe qu'il a eu deux jours avant le match à Milan. Il a amené la grippe avec lui, puis Luis Enrique a fait des choix que nous respectons » a déclaré Enzo Raiola.

« Son contrat expire en 2026 »

« La vérité est que Gianluigi a porté cette grippe avec lui, mais dans l’ensemble nous avançons. Reste maintenant à définir les derniers matches de Ligue des Champions, ça se passe bien en championnat et on avance » a poursuivi Enzo Raiola, qui dans cette même interview a également jeté un grand froid sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG. « Vision à long terme en France ? Si nous parlons d'un contrat, non, il expire en 2026. Nous allons voir ce qui se passera, maintenant il y a un moment de pause pour réfléchir sur certains aspects contractuels ».