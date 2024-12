Mercato - PSG : Une star va partir ?

Arnaud De Kanel

Le capitaine emblématique du PSG, Marquinhos, pourrait-il songer à un départ dans un futur proche ? À en croire plusieurs sources, la question de son avenir devrait s’inviter dans les discussions au cours des prochains mois. Les sollicitations ne manquent pas. L’Arabie Saoudite, en quête de grands noms pour renforcer son championnat, pourrait bien tenter de séduire l’international auriverde.

Chaque rencontre est une nouvelle page que Marquinhos ajoute à son incroyable aventure sous les couleurs parisiennes. Récemment, le défenseur brésilien a franchi un cap symbolique en atteignant les 300 apparitions en Ligue 1, se rapprochant un peu plus du record de Jean-Marc Pilorget et ses 371 matches. Arrivé dans la capitale en 2013, il est devenu au fil des saisons une véritable figure de stabilité. Alors que le PSG opère une transformation marquée par un rajeunissement de son effectif, Marquinhos incarne plus que jamais un rôle de leader, essentiel pour guider cette nouvelle génération. Mais ça pourrait ne pas durer.

Marquinhos sur le départ ?

Le PSG anticipe déjà l’avenir en défense. D’après des informations relayées par L’Équipe, le club de la capitale explore activement des pistes pour renforcer son secteur défensif. Cette stratégie pourrait être interprétée comme un premier signal concernant la succession de Marquinhos, un cadre historique de l’effectif parisien. Les dirigeants parisiens seraient à la recherche d’un défenseur central droit doté d’expérience, capable non seulement d’épauler le Brésilien dans un premier temps, mais aussi de prendre sa relève à plus long terme, anticipant ainsi un potentiel départ dans les mois à venir.

L'Arabie saoudite en rêve

D’après les informations de L'Equipe, l’Arabie Saoudite n’aurait pas abandonné l’idée d’attirer Marquinhos dans ses filets. Le défenseur brésilien, pilier du PSG, reste une cible privilégiée pour le Royaume saoudien, qui continue de suivre de près sa situation. Selon des sources concordantes, les discussions entre les représentants du joueur, notamment son frère qui agit en tant qu’agent, et les dirigeants saoudiens se poursuivent en coulisses. Toujours déterminée à renforcer son championnat en attirant des stars internationales, l’Arabie Saoudite envisagerait de revenir à la charge avec de nouvelles propositions financières particulièrement attractives. Assez pour séduire Marquinhos ?