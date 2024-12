OM : «Je l'ai fait venir ici», De Zerbi balance sur ce transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato de folie l'été dernier pour redevenir un prétendant sérieux au podium, l'OM a accueilli beaucoup de nouveaux joueurs dans son effectif. Parmi les jeunes recrues, Jonathan Rowe a fait un début de saison remarqué à Marseille. Le jeune ailier gauche n'est pas une valeur sûre de Roberto De Zerbi, mais il est utilisé presque à chaque match. Interrogé sur Jonathan Rowe, l'entraîneur italien a avoué qu'il l'avait fait venir à l'OM.

Buteur à Norwich City en Championship, Jonathan Rowe a alarmé les dirigeants marseillais, qui n'ont pas hésité à le faire venir en prêt pour la saison. Le natif de Londres semble se plaire à l'OM, où il a déjà eu l'occasion d'inscrire deux buts, notamment celui de la victoire contre l'OL, et de délivrer deux passes décisives. Mais son temps de jeu est encore très faible. Interrogé sur Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi a apporté quelques explications ce vendredi.

Roberto de Zerbi en mission à Mallemort pour booster l'OM avant un grand défi à Copenhague ! ⚽️

➡️ https://t.co/DtWnDvzRKC pic.twitter.com/kxKcsYI5aB — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 20, 2024

Rowe, pas une priorité

Malgré de belles qualités, Jonathan Rowe ne joue que quelques petites minutes par-ci par-là depuis son arrivée à Marseille. L'ailier anglais ne fait pas encore l'unanimité pour Roberto De Zerbi. « Jonathan Rowe est très investi à l'entrainement, mais ce sont des choix tactiques. Il aurait pu entrer plus tôt contre Lille, mais Maupay était très bien dos au but » explique le technicien italien en conférence de presse.

« C'est moi qui l'ai fait venir ici »

Passé par Brighton avant de rejoindre l'OM il y a six mois, Roberto De Zerbi a réussi à convaincre Jonathan Rowe de venir le rejoindre. C'est l'Italien qui a insisté pour ce profil très peu connu en France auparavant, et visiblement, il en attend plus. « Rowe, c'est moi qui l'ai fait venir ici. Tant qu'il ne me démontrera pas qu'il mérite plus que les autres, ce seront les autres qui joueront » poursuit-il.