OM : Braquages, violences… Une vieille histoire refait surface !

Invité de l’After Foot sur RMC ce mercredi soir, Rachid Zeroual, leader des South Winners, est revenu sur son implication dans le départ de Didier Deschamps de l’OM en 2012. Selon lui, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France l’aurait notamment accusé d’être le commanditaire d’affaires de braquages et carjackings de joueurs.

Accueilli par les supporters marseillais comme la légende qu’il était à l’OM, Didier Deschamps est reparti dans un climat très tendu, après avoir notamment été pris en grippe par une partie du public du Vélodrome. A l’époque, la proximité entre les South Winners et José Anigo, en conflit avec Deschamps, avait placé ce dernier dans une situation inconfortable, en étant notamment la cible d’une banderole hostile en mars 2012. Quelques mois plus tard, l’actuel sélectionneur des Bleus finira par plier bagage. Leader du groupe en question, Rachid Zeroual a évoqué ce mercredi soir son rôle dans cette histoire.

« Il m'a mêlé à des histoires »

« Il m'a mêlé à des histoires. En tant que supporteur, on l'a accueilli en faisant des banderoles dans le virage pour dire qu'on l'avait connu en tant que joueur et qu'on était les plus heureux du monde de le voir en tant qu'entraîneur. Puis je ne sais pas ce qui lui a pris, il a voulu faire sauter des gens au sein du club, a confié le leader historique des South Winners dans l’After Foot. Il est parti en guerre contre eux et il nous a mêlé à cette guerre, alors qu'on n'avait rien à voir. Entre temps, j'ai essayé de rattraper le coup ».

« Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je l'aime? »

« Il est allé dire des conneries à Sarkozy (à l'époque président de la République, ndlr) comme quoi j'étais le commanditaire des braquages et carjackings de joueurs, poursuit Rachid Zeroual sur RMC. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je l'aime? Si j'avais offensé Deschamps dans sa raison, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? » Rachid Zeroual l’assure, la page est désormais tournée avec Didier Deschamps : « Ça reste une icône, je n'ai pas dit le contraire. J'aime Deschamps pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été à l'OM. En tant que sélectionneur, j'ai adoré ce qu'il a fait en équipe de France ».