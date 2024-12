De Zerbi lâche une bombe, l’OM réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le 8 novembre dernier, après une défaite concédée au Vélodrome contre l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi avait menacé de quitter ses fonctions d'entraîneur de l'OM. Cette bombe lâchée par l'entraîneur italien avait finalement été désamorcée les jours suivants, et Medhi Benatia s'est de nouveau exprimé sur cet épisode qui a fait tant de bruit avec De Zerbi.

Nommé sur le banc de l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi est réputé pour avoir des méthodes redoutables mais également un caractère bien trempé. Et la direction marseillaise a d'ailleurs eu droit à une belle frayeur le 8 novembre dernier... L'OM s'inclinait à domicile en championnat contre l'AJ Auxerre (1-3), et en conférence de presse d'après-match, De Zerbi est apparu complètement abattu, menaçant même de quitter son poste.

« Je suis prêt à partir »

« Je dois prendre ma responsabilité (…) Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face », avait lâché l'entraîneur de l'OM. Une bombe qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais finalement, le malaise s'est rapidement estompé et De Zerbi est resté en place.

Benatia s'explique sur cet épisode

Invité de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Medhi Benatia est revenu sur cet épisode, et le conseiller sportif de l'OM tente d'expliquer cette réaction pour le moins inattendue de Roberto De Zerbi : « Vous savez, Roberto met beaucoup de passion, il a un fort caractère. La première fois que je lui ai parlé, j'ai su ce que ça représente pour lui de réussir ici. Je sais que ce projet est spécial pour lui. Quand il a fait ses déclarations (après Auxerre)... Ce genre d'entraîneur regarde la manière, le jeu. Il veut que son équipe joue comme il le souhaite. Je le connais. Je sais pourquoi il a dit ça. Il est comme ça, il est prêt à mourir pour son équipe », indique Benatia.