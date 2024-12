Mercato - OM : «Pas impossible», un coup légendaire s’organise ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse pour faire un bilan de la saison marseillaise, Pablo Longoria a eu l'occasion de se prononcer sur la piste Paul Pogba. S'il affirme que ce dossier n'est pas avancé, le président de l'OM n'a pas souhaité fermer la porte au champion du monde 2018. Et effectivement, cette option n'est pas refermée en interne.

La rumeur Paul Pogba prend de l’ampleur à Marseille. A tel point que ce sujet s’est invité à la traditionnelle conférence de presse de Pablo Longoria. Le président de l’OM n’a pu échapper aux interrogations sur le milieu de terrain français, dont le retour sur les terrains est espéré pour mars prochain après sa suspension pour dopage. Face aux journalistes, le dirigeant espagnol s’est montré transparent, donnant du grain à moudre à ceux qui rêvent de cette incroyable opération.

Un retour très attendu, mais Riolo s’inquiète déjà ! Que va-t-il se passer avec Moumbagna à l’OM ? 🤔

➡️ https://t.co/PbsgNXFqDb pic.twitter.com/0SSmwGwdJa — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Longoria ne ferme pas la porte

« Il n’y a pas de discussions avancées. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour les objectifs du mercato. Sur Paul, on doit l’analyser. En tant que club, on a toujours plaisir à saisir des opportunités, de voir des grands joueurs jouer chez nous, par exemple avec Adrien (Rabiot) ou Hojbjerg. Il n’y a pas de discussions avec Pogba, pas de rendez-vous. Je ne ferme pas la porte, mais ça crée beaucoup de spéculations. Ce sont surtout des rêves plus qu’une réalité dans le marché » a confié Longoria mercredi.

« Rien n’est impossible »

RMC Sport rebondit sur les déclarations de Pablo Longoria. Les dirigeants ne ferment pas la porte à une arrivée de Paul Pogba. « Rien n’est impossible » selon le média. A l’OM, le champion du monde 2018 pourrait retrouver Adrien Rabiot, qui l’avait invité à signer à Marseille. « J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM » avait déclaré Rabiot.