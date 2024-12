Il envoie un Lyonnais à l'OM, les Marseillais vont halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Daniel Riolo ne cesse d'encenser Corentin Tolisso, en réclamant notamment sa présence en équipe de France. Interrogé de nouveau au sujet du joueur de l'OL, le journaliste assure même qu'il aurait sa place à l'OM alors qu'il s'agit probablement du secteur de jeu le plus fort pour les Marseillais qui ne devraient pas apprécier d'entendre qu'un Lyonnais ait sa place à l'OM.

Depuis le début de saison, l'un des atouts majeurs de l'OM est son milieu de terrain. Roberto De Zerbi a d'abord tâtonné en alignant un duo dans un 4-2-3-1 avant de tout changer pour intégrer Adrien Rabiot et relancer Valentin Rongier. Les deux Français épaulent Pierre-Emile Hojbjerg pour former un trio très efficace. Et pourtant, Daniel Riolo estime que Corentin Tolisso pourrait très bien être titulaire à l'OM.

«Si Tolisso débarque à l'OM, il joue»

« Je ne vais pas rentrer dans le jeu des comparaisons car tout dépend du contexte, des choix de l'entraîneur... Du coup, je vais le dire autrement : pour moi, si Tolisso débarque à l'OM, il joue. Pourtant, il n'y a que des joueurs que j'aime bien », lâche le journaliste de RMC dans une interview accordée à La Provence. Il faut dire que depuis quelques semaines, Daniel Riolo est dithyrambique au sujet de Corentin Tolisso qui réalise une excellente saison à l'OL.

Riolo a pris l'habitude d'encenser Tolisso

A tel point que Daniel Riolo militait encore récemment pour que Corentin Tolisso fasse son retour en équipe de France : « Si on fait la liste des milieux de terrain qu’il y a en équipe de France… Qui aujourd’hui est supérieur à Tolisso? Qu’est-ce qu’il a de moins que 90% des milieux de terrain de cette équipe de France? En fait, je n’en vois pas un meilleur que lui. Depuis que cette saison a démarré, entre la Ligue Europa et le championnat, est-ce que Tolisso est inférieur à Guendouzi? Je te dis non. Est-ce qu’il est inférieur à Rabiot? Jamais de la vie, même pas en rêve ».