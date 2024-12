Mercato - OM : Une discussion cruciale programmée pour l'avenir de Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a frappé très fort avec la signature d'Adrien Rabiot. Libre, l'international français s'est engagé pour deux saisons. Le fait est que rien ne dit qu'il continuera à Marseille au-delà de cet exercice. Quid alors de l'avenir de Rabiot à l'OM ? La question a directement été posée à Pablo Longoria.

Si Adrien Rabiot a signé pour deux saisons avec l'OM, son avenir fait déjà énormément parler. Récemment, l'international français faisait savoir sur ce sujet : « Je me vois longtemps avec l’OM ? Franchement, je ne sais pas. Je suis très à l’instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin ».

« On va discuter en juin »

Adrien Rabiot sera-t-il toujours à l'OM la saison prochaine ? En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a été interrogé sur ce sujet. Le président olympien a alors fixé un grand rendez-vous pour l'avenir de Rabiot : « On va discuter en juin pour voir si on est contents ».

« J'aimerais qu'il continue tout le temps »

A propos d'Adrien Rabiot, Pablo Longoria a ensuite ajouté : « J'aimerais qu'il continue tout le temps ! Pour ce qu'il nous amène, c'est normal de voir s'il est satisfait, voir si est dans le même mood. Si tous les joueurs étaient comme Adrien, on serait très contents ».