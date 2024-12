Transferts : Une star offerte au PSG pour oublier Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a donc fait ses valises pour rejoindre le Real Madrid. Un départ qui a laissé un grand vide et on pensait que celui-ci allait être comblé par l'arrivée d'une star durant l'été. Cela n'a finalement pas été le cas, mais le PSG en aurait pourtant eu l'occasion. Notamment avec Marcus Rashford.

Le PSG a donc terminé le mercato estival avec 4 recrues au compteur. Toutefois, aucune star n'a été recrutée pour faire oublier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. On pensait que le club de la capitale allait frapper fort pour la succession du Français, ça n'a finalement pas été le cas. Ce ne sont pas les options qui manquaient pourtant...

Rashford proposé au PSG

Marcus Rashford aurait pu être ce remplaçant de Kylian Mbappé. The Telegraph fait ainsi savoir que le joueur de Manchester United aurait été proposé, via des intermédiaires, au PSG durant l'été. Cela n'a abouti à rien de concret toutefois étant donné que le club de la capitale a changé de stratégie pour se concentrer sur des joueurs plus jeunes.

Un intérêt de longue date

Avant cet été 2024, le PSG s'était déjà intéressé à Marcus Rashford. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement », avouait Nasser Al-Khelaïfi. De plus, Julien Laurens avait même rapporté une rencontre entre le frère de l'Anglais et la direction du PSG : « Nous savons que son frère était à Paris en août et qu’il a parlé avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ».