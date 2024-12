PSG : Clash avec Luis Enrique, Dembélé est bloqué ?

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé ne semble plus être aussi indiscutable que par le passé dernièrement. En témoigne son utilisation de la part de Luis Enrique avec qui un froid se serait installé d’après différents médias. L’entraîneur du PSG s’est d’ailleurs expliqué sur la situation en conférence de presse. Et quoi qu’il en soit, Dembélé ne pourrait plus se servir du joker Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, il semble que leur relation s’est entachée ces derniers temps. Tout aurait commencé par sa sanction sportive pour Arsenal le 1er octobre dernier selon le journaliste Giovanni Castaldi qui a confirmé le malaise entre les deux hommes sur la chaîne de L’Équipe du soir après le nul concédé face à l’AJ Auxerre le 6 décembre dernier (0-0), match au cours duquel il était simplement entré en jeu.

Malaise avec Dembélé : «Je suis l'entraîneur. Je ne suis pas leur père, leur frère, leur "bro"»

La presse a confirmé la tendance en faisant état d’un conflit interne. Un clash que Luis Enrique démentait la semaine dernière avant la victoire de son PSG contre l’OL avec en prime un but d’Ousmane Dembélé (3-1). « J'ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis l'entraîneur. Je ne suis pas leur père, leur frère, leur "bro". Je prends les décisions que je considère être les meilleures pour mon équipe ». La fin du feuilleton ?

Ousmane Dembélé ne peut plus joindre Nasser Al-Khelaïfi

L’Équipe dévoile ce mercredi que dans d’autres circonstances et à une époque plus éloignée au PSG, Ousmane Dembélé aurait pu bénéficier d’une ligne directe avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain afin de faire remonter son mécontentement concernant sa situation sportive. Ce qui avait poussé Thomas Tuchel, entraîneur du PSG entre 2018 et 2020, de faire le constat suivant : le club est « politique ». Cependant , une source interne confie à L’Équipe que cette période est désormais révolue et que Nasser Al-Khelaïfi s’est relégué au second plan. Ousmane Dembélé ne dispose donc plus de ce relais avec la présidence.