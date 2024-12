PSG : Luis Enrique fait une promesse après les tensions !

Pierrick Levallet

Les dernières semaines n’ont pas été les plus calmes au PSG. Des tensions commençaient à naître en interne, que ce soit dans le vestiaire ou entre les dirigeants. Les choses semblent être finalement rentrées dans l’ordre récemment. Mais Luis Enrique a tout de même fait une grande promesse à son groupe pour la suite de la saison.

Avant ses deux victoires contre le RB Salzbourg et l’OL, le PSG a vécu des semaines particulièrement agitées. Des tensions semblaient naître en interne, que ce soit dans le vestiaire ou entre les dirigeants. Luis Enrique ne s’entendait notamment plus avec Ousmane Dembélé et Luis Campos. Mais finalement, les choses sont rentrées dans l’ordre récemment.

Hakimi sous pression !

Luis Enrique fait son mea culpa

Malgré tout, Luis Enrique a tenu à faire une promesse à son groupe. Comme le rapporte L’Equipe, l’entraîneur du PSG aurait fait savoir qu’il allait être moins strict pour la suite de la saison. Le technicien espagnol se serait rendu compte qu’il était sans doute trop ferme avec ses joueurs. Luis Enrique aurait ainsi reconnu son erreur et aurait l’intention de changer les choses.

Une paix durable au PSG ?

Reste maintenant à voir si cette paix sera durable au PSG. Luis Enrique semble avoir mis ses différends avec Ousmane Dembélé de côté. Son positionnement dans l’axe pour son retour dans le onze titulaire contre l’OL, un poste qu’il affectionne particulièrement, a d’ailleurs sans doute été une preuve des efforts que l’entraîneur parisien est prêt à faire. À suivre...