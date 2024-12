Transferts : Le PSG proche de signer Ronaldo, Riolo raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande légende du football brésilien et référence ultime à son poste de buteur, Ronaldo aurait pu signer avec le PSG dans les années 90. Michel Denisoet s'était déjà confié sur ce transfert raté, et Daniel Riolo en a remis une couche mardi soir dans l'After Foot en évoquant les raisons de cet échec R9 au PSG.

Habitué à recruter des grandes stars confirmées depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG avait également réussi quelques gros coup dans son histoire plus lointaine sur le mercato. Et quelques années avant le recrutement de Ronaldinho, en 2001, l'ancienne direction du PSG avait tenté de recruter un autre phénomène brésilien...

Denisot voulait Ronaldo au PSG

En 2014, au micro de La Chaine L’EQUIPE, Michel Denisot avait fait de grandes révélations sur la piste Ronaldo au PSG : « Oui, j’ai été en contact avec Ronaldo grâce à Ricardo à l’époque qui était assez proche de lui quand il était à Eindhoven. Il arrive en Europe, le phénomène était évident », indiquait l’ancien président du PSG (1991-1998).

« Ronaldo devait jouer au PSG, mais... »

Et mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo en a remis une couche sur ce transfert avorté : « Ronaldo devait jouer au PSG, mais à l'époque, Michel Denisot et ses acolytes ne voulaient pas, parce qu'on ne voulait pas que le PSG écrase le championnat », indique Riolo.