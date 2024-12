Lamine Yamal : Le plan XXL qui va plomber le PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG aurait tenté une véritable folie pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait essayé de s’attacher les services de Lamine Yamal. Le FC Barcelone a toutefois repoussé les avances parisiennes pour conserver sa pépite. Le club blaugrana aurait d’ailleurs établi un plan pour inscrire le phénomène de 17 ans sur le long terme en Catalogne.

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG s’est mis à scruter le marché des transferts à la recherche d’un nouvel attaquant. Le10Sport.com vous avait notamment révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens s’étaient mis en quête d’un ailier. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient tenté une folie avec Lamine Yamal. Il a été question d’une offre de 250M€ l’été dernier, refusée par le FC Barcelone.

😲 Le PSG s'active en coulisses pour frapper fort en janvier ! Des surprises se dessinent, restez à l'affût des dernières rumeurs !

➡️ https://t.co/DQ7NUwyOFb pic.twitter.com/oCKpk9HQiN — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Le PSG garde encore un oeil sur Lamine Yamal

Lamine Yamal continue toutefois d’être évoqué du côté du PSG. Son profil plairait énormément à la direction parisienne, qui surveillerait son évolution de très près. Mais le FC Barcelone n’a pas vraiment l’intention de le lâcher. Le club blaugrana aurait même établi un plan XXL pour conserver sa pépite encore quelques années.

Le Barça veut le bloquer jusqu'en 2030 !

D’après les informations d’AS, le FC Barcelone voudrait prolonger Lamine Yamal jusqu’en 2030. Le Barça aurait ainsi mis en place une stratégie « en deux étapes ». L’international espagnol a déjà prolongé jusqu’en 2026 à cause de certaines restrictions liées à la FIFA. Mais Joan Laporta aurait convenu avec le phénomène de 17 ans d’un second renouvellement le 13 juillet prochain, lorsqu’il aura 18 ans, pour cette fois étendre son engagement jusqu’en 2030. Le FC Barcelone bloquerait ainsi Lamine Yamal sur le long terme, et priverait le PSG d’un transfert retentissant. Les conditions de nouveau contrat sont encore à l'étude. Mais le média espagnol précise que le dénouement sera positif pour le FC Barcelone. Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, travaillerait d'ailleurs sur le dossier. À suivre...