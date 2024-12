Mercato - FC Nantes : Habib Beye lâche une grande réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Antoine Kombouaré est aujourd'hui l'entraîneur du FC Nantes, le voilà plus menacé que jamais. En effet, le Kanak pourrait ne pas terminer la saison et un départ pourrait même intervenir dans les semaines à venir. Qui pourrait alors le remplacer ? Le nom d'Habib Beye a circulé et ce dernier aurait déjà tranché à propos de Nantes.

Jusqu'à présent, Waldemar Kita a décidé de continuer de faire confiance à Antoine Kombouaré. Mais l'entraîneur du FC Nantes est en grand danger et la sanction pourrait tomber d'ici peu, notamment avec la trêve hivernale qui arrive. Mais qui pourrait remplacer Kombouaré sur le banc des Canaris ?

Conceiçao en priorité, mais...

Au FC Nantes, les Kita rêveraient d'un retour de Sergio Conceiçao. Actuellement libre, le Portugais serait la grande priorité selon les informations de L'Equipe. Le fait est que la position du principal intéressé reste encore incertaine concernant une arrivée à Nantes. Par conséquent, les Canaris exploreraient d'autres options.

Habib Beye est chaud !

Parmi celle-ci, on retrouverait notamment Habib Beye. Toujours libre depuis qu'il a choisi de quitter le Red Star, l'actuel consultant est à la recherche d'un projet. Le banc du FC Nantes pourrait s'offrir à lui et selon le quotidien sportif, Beye serait partant à l'idée de connaitre sa première expérience en Ligue 1. A suivre...