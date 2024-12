F1 : Ferrari, Mercedes... Verstappen annonce des discussions pour projet surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat chez Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen n'a jamais caché qu'il ne serait pas en Formule 1 sur le très long terme. Jamais il ne fera une carrière avec une longévité comme celles de Fernando Alonso ou Lewis Hamilton. Et le quadruple champion du monde reconnaît qu'il a d'ailleurs commencé à discuter avec certaines équipes pour son après-carrière.

Du haut de ses 27 ans, Max Verstappen semble avoir quelques belles années devant lui. Cependant, le quadruple champion du monde a toujours affirmé qu'il ne ferait pas une carrière aussi longue que celles de Fernando Alonso ou Lewis Hamilton. Par conséquent, la retraite pourrait bien arriver plus vite que prévu pour le Néerlandais. Et d'ailleurs, il a déjà des projets très concrets qu'il a évoqués avec plusieurs équipes.

Verstappen a des idées pour son apprès-carrière

« J’ai plusieurs objectifs après la Formule 1. L’endurance, ma propre équipe… Il y a beaucoup de choses en jeu. Et bien sûr, il faut qu’il y ait un programme à la fin. Et avec qui allez-vous le faire ? Ce sont bien sûr aussi des conversations que j’ai. Beaucoup d’équipes : Mercedes, Ferrari, Aston Martin, vous savez [sont intéressantes], cela n’a rien à voir avec la Formule 1 elle-même. Red Bull, bien sûr, fait aussi beaucoup de choses en dehors de la Formule 1. Je garde donc toutes les options ouvertes et, à la fin, je choisirai ce que je pense être le mieux », révèle le quadruple champion du monde dans une interview accordée au service de streamingViaplay, qui diffuse par ailleurs la Formule 1 aux Pays-Bas, rapportée par F1Only.

«Ce sont bien sûr aussi des conversations que j’ai»

Mais pour le moment, Max Verstappen se concentre sur le présent avec Red Bull : « Je pense que nous avons eu des conversations très constructives. Oui, je pense que tout le monde a toujours été très honnête et ouvert les uns envers les autres. Mais d’un autre côté, je suis aussi très loyal envers mon équipe et je m’y sens chez moi. Il n’y a donc pas grand-chose à faire pour l’instant. Je suis encore très jeune, donc beaucoup de choses peuvent encore se produire à l’avenir. Et pour moi, il n’y a pas que la Formule 1. Après cela, j’ai aussi envie de faire beaucoup de choses et j’y réfléchis. Quels sont les bons partenaires pour cela ? Alors oui, ce sont des choses auxquelles je pense, mais je ne dois pas nécessairement prendre une décision à ce sujet maintenant ».