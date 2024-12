Transferts : Lamine Yamal répond cash au PSG !

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a tenté une folie pour le remplacer l’été dernier. Le club de la capitale a essayé de s’attacher les services de Lamine Yamal, en vain. Le FC Barcelone n’était pas vendeur. Et de son côté, le phénomène de 17 ans ne se voit pas quitter la Catalogne tout de suite.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin d’une ère au PSG. Kylian Mbappé a profité de la fin de son contrat dans la capitale pour signer libre au Real Madrid après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu. Le10Sport.com vous révélait alors en exclusivité que les dirigeants parisiens s’étaient mis en quête d’un nouvel ailier pour remplacer l’attaquant de 25 ans.

😲 Le PSG s'active en coulisses pour frapper fort en janvier ! Des surprises se dessinent, restez à l'affût des dernières rumeurs !

➡️ https://t.co/DQ7NUwyOFb pic.twitter.com/oCKpk9HQiN — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Le PSG a tenté sa chance pour Lamine Yamal...

Et dans cette optique, le PSG aurait tenté une folie pour Lamine Yamal l’été dernier. Il a été question d’une offre de 250M€ pour le phénomène de 17 ans, refusée par le FC Barcelone. Le club blaugrana mise sur sa pépite sur le long terme et souhaiterait la prolonger jusqu’en 2030 à en croire la presse espagnole.

... qui voit son avenir au FC Barcelone !

Lamine Yamal, lui, n’aurait pas l’intention de bouger non plus. D’après les informations d’AS, l’international espagnol aurait fait savoir publiquement et en privé qu’il avait l’intention de rester au FC Barcelone. Le crack blaugrana ne compterait pas quitter la Catalogne tout de suite. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir. Toute nouvelle tentative de recruter Lamine Yamal devrait être vaine.