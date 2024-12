Mercato : L’OM lâche une réponse inattendue sur Pogba !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la piste Paul Pogba à l'OM fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant plusieurs semaines, Pablo Longoria s'est exprimé sans détour à ce sujet ce mercredi en conférence de presse. Et le président de l'OM, même s'il reste assez vague sur la faisabilité de ce transfert, laisse très clairement la porte ouverte à l'international français pour une arrivée cet hiver.

Libre de tout contrat alors qu'il a récemment résilié avec la Juventus Turin, Paul Pogba (31 ans) sera autorisé à reprendre la compétition officielle en mars prochain après avoir purgé sa suspension pour dopage. Depuis quelque temps, l'OM est annoncé comme un candidat crédible pour rafler la mise avec la signature de Pogba, et pour la première fois depuis le début de ces spéculations, le président Pablo Longoria ouvre clairement la porte à l'international français.

Prêt pour un grand ménage ? L’OM se sépare de poids lourds. Découvrez les départs marquants à venir ! 🔄

➡️ https://t.co/7xInCsegRR pic.twitter.com/hwwH0aDTrK — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Pogba, « une star mondiale »

« Pogba, il y a plus de gens qui me parlent de lui que nos résultats ! Écoutez, Paul est un joueur et une personne extraordinaire ! J'ai été le premier content pour lui, je l'ai connu à la Juventus, comme Mehdi Benatia. On était content pour lui, pour sa personne. Quand j'y étais, c'était une star mondiale. En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée. On doit faire un rendez-vous interne pour bien fixer le mercato. Je le respecte énormément. On doit analyser, c'est un joueur extraordinaire. Comme club, tu as toujours le plaisir de voir des grands joueurs avec nous », a confié Pablo Longoria ce mercredi à l'occasion de la conférence de presse de bilan de mi-saison de l'OM.

« Je ne ferme pas les portes »

« Avec Paul, il n'y a pas de conversation en cours. On veut discuter entre nous pour les discussions. Je ne ferme pas les portes, car c'est un joueur sur le mercato. Mais ça crée des discussions autour de l'OM. Je veux dire pour clarifier les choses que c'est plutôt un rêve. Ce n'est pas la réalité de l'équipe. Mais je comprends », poursuit le président de l'OM, qui tend donc la main à Paul Pogba pour cet hiver.