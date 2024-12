Mercato : L’OM met un coup de pression pour ce transfert !

Pierrick Levallet

Chancel Mbemba est dans une impasse à l’OM. Sa relation avec la direction olympienne s’est terriblement dégradée l’été dernier, à tel point que le défenseur central a été écarté du groupe professionnel et mis à pied en septembre. Pablo Longoria cherche toutefois une solution pour son transfert, et a même mis un coup de pression en vue du mercato d’hiver.

Rien ne va plus pour Chancel Mbemba à l’OM. Pourtant très apprécié des supporters, le défenseur central était poussé vers la sortie l’été dernier. Mais finalement, le joueur de 30 ans a avorté son transfert en Arabie Saoudite. La tension est alors montée entre l’international congolais et la direction phocéenne, à tel point que Chancel Mbemba a fini par être mis à pied à titre conservatoire en septembre dernier. Depuis, Pablo Longoria cherche une solution pour se débarrasser du défenseur. Et le président de l’OM n’a pas hésité à mettre un coup de pression pour son transfert.

«Rien n'a changé» pour Mbemba à l'OM

« Rien n'a changé avec Chancel. Il a été appelé par le coach, la direction et connait sa situation depuis juin 2024. La façon d'agir du club a été celle communiquée au 20 juin. Rien n'a changé. Le club a respecté tous les engagements légaux vis à vis du joueur. Je n'ai rien à dire sur sa manière de se comporter avec le groupe » a d’abord lancé Pablo Longoria en conférence de presse ce mercredi.

«Le respect du club est la chose la plus importante»

« Il est dans une situation difficile. Pour le mercato d'hiver, le club est très clair : le joueur a un prix et si le prix arrive, on serait content de trouver une solution bénéfique pour le joueur et le club. Le respect du club est la chose la plus importante, personne ne passe au-dessus » a ensuite ajouté le président de l’OM. Le message est passé. Reste maintenant à voir si Chancel Mbemba mettra ses différends avec la direction olympienne de côté pour sortir de son calvaire sur la Canebière.