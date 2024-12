F1 : Max Verstappen balance sur son clash avec Mercedes

Pierrick Levallet

En fin de saison, l’ambiance s’est tendue entre Max Verstappen et George Russell. Les deux pilotes sont partis au clash à l’issue du Grand Prix du Qatar, au cours duquel le Néerlandais aurait menacé le Britannique. Le quadruple champion du monde estime toutefois que les choses seront rentrées dans l’ordre avec le pilote de Mercedes d’ici la saison prochaine.

«Ce n’est pas une maternelle»

« Nous avons discuté un peu après la course à Abu Dhabi. Mais tout va bien. Nous reviendrons l’année prochaine et tout ira bien. Vous savez, Noël aide tout le monde, je pense. Nous aurons oublié tout ça en 2025. Ce n’est pas une maternelle, c’est un championnat du monde. Les médias ont dit que nous avions des problèmes à cause de la lutte pour le championnat, mais cela n’a jamais été le cas » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous nous envoyons toujours des SMS»

« Est-ce que notre amitié a changé au cours de la saison ? Pas à ma connaissance. Nous nous envoyons toujours des SMS, nous nous voyons. Je lui ai parlé au téléphone à propos d’un changement de casque, ce genre de choses » a ensuite ajouté Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne serait donc déjà plus en froid avec George Russell, qui annonçait pourtant avoir perdu tout son respect pour lui il y a quelques semaines. Reste maintenant à voir comment leur relation évoluera d'ici la nouvelle saison de F1.