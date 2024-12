Transferts : Une signature au PSG refroidie par la presse étrangère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans les jours et semaines à venir, le PSG pourrait officialiser de nombreuses prolongations. On parle ainsi de Luis Enrique, Vitinha ou encore Achraf Hakimi. Il a aussi été question d'un nouveau contrat pour Nuno Mendes. Et alors que certains annonçaient que c'était bouclé pour le Portugais, d'autres n'ont clairement pas la même version.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG s'active en coulisses sur différentes prolongations. Voilà que le dénouement serait désormais proche. Ainsi, d'ici peu, on pourrait voir les officialisations tomber des nouveaux contrats de Luis Enrique, Vitinha ou encore Achraf Hakimi. Quid maintenant de la prolongation de Nuno Mendes ?

Une prolongation remise en question ?

Récemment, les échos annonçaient une signature également imminente pour Nuno Mendes. Mais voilà que ce mercredi, Florian Plettenberg, journaliste Sky, fait savoir sur X : « Le PSG veut prolonger Nuno Mendes au-delà de 2026, mais on m'a dit que ce n'était actuellement pas prévu qu'il signe prochainement ».

Nuno Mendes est courtisé

Coup de froid donc pour la prolongation de Nuno Mendes. Mais comment expliquer un tel revirement pour le latéral gauche du PSG ? Il a été expliqué par Florian Plettenberg que cette situation avec Nuno Mendes se justifierait par la présence de nombreux prétendants sur le marché.