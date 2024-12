Mercato : Le boss de l'OM dévoile son plan d'action

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes au mois de janvier, Pablo Longoria a dévoilé sa stratégie pour le recrutement de l'OM. A en croire le président marseillais, il devrait se montrer moins actif que l'été dernier, du moins dans le sens des arrivées. En effet, Pablo Longoria souhaite rééquilibrer les comptes de l'OM cet hiver.

Présent en conférence de presse ce mercredi matin, Pablo Longoria a parlé mercato. En effet, le président de l'OM a révélé sa stratégie pour le recrutement hivernal, avouant qu'il voulait renflouer les caisses du club.

Un retour très attendu, mais Riolo s’inquiète déjà ! Que va-t-il se passer avec Moumbagna à l’OM ? 🤔

➡️ https://t.co/PbsgNXFqDb pic.twitter.com/0SSmwGwdJa — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

«Utiliser le mercato pour récupérer un peu des investissements faits cet été»

« Je remercie le propriétaire Frank (McCourt), qui a compris qu'on devait prendre un risque financier cet été. (...) Comme président, ce serait un manque de respect de prendre un double risque économique. Le mercato est là pour qu'on s'améliore sur le plan sportif, ou améliorer le bilan économique. J'aimerais utiliser le mercato pour récupérer un peu des investissements faits cet été, c'est sain pour le club, même si on peut finir de façon stable, on n'a pas de problème de trésorerie. Mais c'est ma responsabilité en tant que président d'avoir une approche conservatrice sur ce mercato », a déclaré Pablo Longoria, avant d'en remettre une couche.

«Avoir une approche conservatrice sur ce mercato»

« Vendre avant d'acheter, non, mais j'aimerais améliorer la performance sportive et éviter les difficultés de trésorerie. On ne prendra pas de risque, en aucun cas. Si on fait des sorties qui nous donnent de la marge, on améliorera l'équipe », a conclu Pablo Longoria, le président de l'OM.