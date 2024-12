Mercato - OM : Ce «risque financier» totalement validé par McCourt

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM avait employé les grands moyens pour faire le ménage dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Ainsi, le club phocéen avait décidé de mettre en place un loft des indésirables. Si cela avait suscité de nombreuses critiques, Pablo Longoria n'a aucun regret, lui qui avait le soutien total de Frank McCourt.

Pau Lopez, Jonathan Clauss, Jordan Veretout... Cet été, l'OM n'en voulait plus et pour les pousser à s'en aller, ils avaient été placés dans le loft des indésirables. Une manoeuvre critiquée mais payante puisque tous, sauf Chancel Mbemba, sont partis. Et voilà qu'à l'heure de faire le bilan de ce loft, Pablo Longoria n'a aucun regret.

Un retour très attendu, mais Riolo s’inquiète déjà ! Que va-t-il se passer avec Moumbagna à l’OM ? 🤔

➡️ https://t.co/PbsgNXFqDb pic.twitter.com/0SSmwGwdJa — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

« Une des meilleurs décisions prises au club »

Ce mercredi, pour sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, Pablo Longoria est revenu sur la mise en place du loft à l'OM. Le président olympien a alors confié : « Pour moi, c'est une des meilleurs décisions prises au club depuis le mois de juin. L'église au milieu du village, le pouvoir où il doit être. On a pris ce risque parce qu'on voulait changer la culture à l'intérieur du club. On est très content de la décision que nous avons prise avec le soutien total de McCourt ».

« Un risque financier »

« C'est un risque financier parce qu'un joueur dans cette situation perd de sa valeur. Mais que gagnes-tu quand tu mets de la discipline, des règles, de la clarté, quand tu comprends où les pouvoir ? Plus qu'une transaction économique », a ajouté Pablo Longoria à propos du loft à l'OM.