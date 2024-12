Mercato - PSG : Luis Enrique réclame le transfert d’un buteur

Pierrick Levallet

Recruté pour 90M€ lors de l’été 2023, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à s’imposer au PSG lors de sa première saison. Le club de la capitale voulait toutefois lui accorder une seconde chance lors du dernier mercato estival. Mais l’attaquant de 26 ans ne figure toujours pas dans les petits papiers de Luis Enrique, qui voudrait désormais le voir partir.

L’aventure de Randal Kolo Muani au PSG vire au cauchemar. Recruté pour 90M€ après les départs de Lionel Messi et Neymar, l’attaquant de 26 ans était très attendu dans la capitale. Sa première saison était toutefois loin d’être une réussite. Les dirigeants parisiens souhaitaient toutefois lui accorder une seconde chance et ont donc refusé son transfert l’été dernier.

Randal Kolo Muani écarté du groupe au PSG

Mais Randal Kolo Muani n’y arrive toujours pas. L’international français peine à convaincre Luis Enrique, qui ne lui accorde plus vraiment de temps de jeu. Absent du groupe pour la réception de l’OL dimanche dernier, l’ancien du FC Nantes n’a pas non plus été convoqué pour le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce mercredi soir.

Luis Enrique n'en veut plus !

Luis Enrique ne semble plus compter sur lui. D’après les informations d’AS, l’entraîneur du PSG réclamerait même son transfert dès cet hiver. Le technicien espagnol ne veut plus avoir à gérer son cas pour la deuxième partie de saison. Reste maintenant à voir si Randal Kolo Muani trouvera une porte de sortie. Manchester United, le RB Leipzig et l’AS Monaco se seraient positionnés sur son dossier. À suivre...