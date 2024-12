Officiel - PSG : La nouvelle sanction pour Kolo Muani !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, l'AS Monaco reçoit le PSG. Un choc du haut de tableau de la Ligue 1 très attendu. Mais voilà que cette rencontre se fera sans Randal Kolo Muani. Plus que jamais absent des plans de Luis Enrique, l'international français a encore été écarté du groupe parisien pour ce match, comme ça avait déjà été le cas face à l'OL.

Avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos, il fallait s'attendre à voir le temps de jeu de Randal Kolo Muani être encore moins important au PSG. Mais voilà que le Français a désormais disparu de la circulation. En effet, Luis Enrique avait tranché dans le vif pour la rencontre face à l'OL. Kolo Muani, pourtant apte, n'avait pas été appelé dans le groupe du PSG. Un scénario qui se répète...

Kolo Muani encore absent

Alors que le PSG se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de l'AS Monaco, ça se fera sans Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a annoncé son groupe à quelques heures de ce rendez-vous et le Français n'y figure pas. Une nouvelle sanction donc pour Kolo Muani, qui n'est d'ailleurs pas le seul absent. Milan Skriniar et Presnel Kimpembe ne sont aussi pas là.

Un départ en janvier ?

Avec cette nouvelle absence, Randal Kolo Muani semble plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG pour cet hiver. S'il avait fait part de sa volonté de continuer, le Français pourrait bien se résoudre à faire ses valises. Pour aller où ? Manchester United, le RB Leipzig ou encore l'AS Monaco seraient sur les rangs pour s'offrir Kolo Muani.