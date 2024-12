Clash au PSG, Dembélé prend une grande décision

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, la tension semblait monter entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé au PSG. Les deux hommes n’avaient plus l’air de bien s’entendre, le technicien espagnol ayant privé l’international français de titularisations contre le FC Nantes et l’AJ Auxerre. L’ailier de 27 ans aurait ainsi pris une grande décision pour faire revenir la paix dans le groupe.

Ces dernières semaines, l’ambiance était tendue au PSG. Le club de la capitale enchaînait les résultats décevants, et cela commençait à peser en interne. Un clash a notamment éclaté entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique. Sanctionné d’un carton rouge contre le Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions, l’ailier de 27 ans avait été écarté du onze titulaire face au FC Nantes (1-1) puis l’AJ Auxerre (0-0).

Dembélé enterre la hache de guerre avec Luis Enrique

Ses entrées en jeu n’ont d’ailleurs pas été vraiment satisfaisantes, et Luis Enrique était bien conscient que l’international français manquait à son onze. De ce fait, Ousmane Dembélé aurait décidé d’enterrer la hache de guerre avec son entraîneur pour le moment selon les informations de L’Equipe. Pour le bien du PSG, l’ancien du FC Barcelone aurait mis ses différends de côté avec le technicien espagnol.

Réconciliation en vue au PSG ?

Depuis, les choses ont l’air d’être rentrées dans l’ordre dans la capitale. Le PSG s’est imposé face au RB Salzbourg (0-3) puis contre l’OL (3-1). Ousmane Dembélé a même été placé dans l’axe ce week-end, un poste qu’il affectionne particulièrement. Un geste de Luis Enrique synonyme de réconciliation entre les deux hommes ? À suivre...