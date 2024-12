Transfert de l’hiver au PSG, deux nouvelles pistes annoncées !

Axel Cornic

Arrivé libre il y a un an et demi, Milan Skriniar semble être déjà arrivé à la fin de son aventure parisienne. Le défenseur central ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique et il semble être l’un des premiers candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain, à quelques jours du début du mercato hivernal.

Ça va bouger à Paris cet hiver. Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Skriniar doit absolument se trouver un nouveau club s’il souhaite jouer plus lors de la deuxième partie de saison. Pas si simple, quand on sait qu’il gagne actuellement 10M€ par an au PSG...

Skriniar sur le départ

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux clubs de Serie A se sont renseignés pour l’international slovaque et il s’agit de la Juventus ainsi que du Napoli. Cette dernière piste pourrait d’ailleurs prendre de l’ampleur après la blessure d’Alessandro Buongiorno, qui devrait absent pour une durée d’au moins un mois et demi.

Ça s’affole à l’étranger !

Mais la queue pourrait devenir de plus en plus longue pour Milan Skriniar ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Tottenham et l’Atlético de Madrid seraient passés à l’action et souhaiteraient s’attacher les services du défenseur du PSG. Ce n’est pas tout, puisque d’autres clubs pourraient venir aux nouvelles au cours des prochains jours, surtout du côté de la Premier League.