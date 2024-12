PSG - Kolo Muani : Une invitation qui relance son mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ en vue du prochain mercato estival, Randal Kolo Muani ne semble plus du tout entrer dans les plans de Luis Enrique au PSG. Et pourtant, le coach espagnol assure que la situation n'est pas irrévocable pour l'attaquant de l'équipe de France, qui peut donc encore relancer son avenir avec le PSG.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG qui avait déboursé pas moins de 90M€ pour le recruter en 2023, Randal Kolo Muani (26 ans) a-t-il encore un avenir du côté du Parc des Princes ? Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui, et avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos, les perspectives de temps de jeu sont encore plus limitées pour l'ancien attaquant du FC Nantes. Suffisant pour que le PSG s'en sépare dès le mercato de janvier ?

Un départ dans les tuyaux pour Kolo Muani

Selon les dernières tendances, Randal Kolo Muani serait plus que jamais poussé vers la sortie par la direction du PSG, qui pourrait envisager un prêt de l'international français. La piste menant à l'AS Monaco, qui a perdu Balogun sur blessure, a d'ailleurs beaucoup fait parler ces derniers jours à son sujet.

« Toutes les situations sont réversibles »

Et alors que Kolo Muani n'avait pas été convoqué pour le choc entre le PSG et l'OL dimanche dernier, Luis Enrique s'est exprimé sur cet épineux cas mardi en conférence de presse : « Oui je pourrai l’expliquer mais je ne le fais pas. Les décisions disent tout. C’est très clair. Et je dis toujours que les situations sont réversibles. Toutes. Absolument toutes. Mais je n’entre pas dans le détail de mes décisions. Je ne l’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique », indique Luis Enrique, qui laisse donc entendre que Kolo Muani a peut-être encore un avenir au PSG et que son cas n'est pas encore acté. Le message est passé...