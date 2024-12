Thomas Bourseau

Le président de l’OM était présent en conférence de presse ce mercredi pour son dernier point presse de mi-saison. L’occasion pour Pablo Longoria d’annoncer d’éventuels renforts pour le mercato hivernal. En Angleterre, on évoque ces dernières heures le potentiel invité surprise à Marseille : Tyler Dibling (18 ans).

L’Olympique de Marseille serait susceptible d’une nouvelle fois se renforcer sur le marché des transferts cet hiver après avoir déjà considérablement injecté du sang à chaque ligne de l’effectif de Roberto De Zerbi avec douze recrues. Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Hojbjerg ont notamment déposé leurs valises au sein de la cité phocéenne. Et bien que les investissements aient été conséquents sur le mercato, Pablo Longoria a fait savoir en conférence de presse de mi-saison ce mercredi que l’OM saisira toute opportunité de marché cet hiver.

«Il va y avoir des actions»

« Il faut profiter des opportunités. On est dans une dynamique positive. Notre objectif, c'est de ne pas changer l'équilibre qui s'est créé ces dernières semaines. Il va y avoir des actions. Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient. C'est normal de trouver des solutions. Il y a l'économie du football. On ne joue pas de coupe d'Europe. On fait un gros investissement cet été. On doit gérer les salaires ». a confié le président Longoria dans des propos rapportés par Le Phocéen et RMC Sport. Et si l’heureux élu se trouvait outre-Manche ?

L’OM se mesure à la Premier League et à la Bundesliga pour Tyler Dibling

Ailier droit de Southampton, Tyler Dibling (18 ans) intéresserait l’Olympique de Marseille dans le cadre du mercato hivernal, mais pas seulement. Le comité directeur de l’OM devra jouer des coudes dans la course à la signature de Dibling puisque le Borussia Dortmund lorgnerait ce transfert. En Allemagne, outre le BvB, le RB Leipzig aurait des vues sur l’Anglais d’après le journaliste Graeme Bailey et Jürgen Klopp serait aux commandes de cette opération. En Premier League, Newcastle mènerait la danse, à l’instar de Chelsea et Tottenham pour ne citer que ces formations. Le ton est donné.