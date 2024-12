Coup de tonnerre pour les stars de l'OM ? L'annonce de Longoria pour le mercato

Amadou Diawara

Présent en conférence de presse ce mercredi matin, Pablo Longoria a fait un point complet sur l'actualité de l'OM. Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes au mois de janvier, le président marseillais a affirmé qu'il n'allait laisser partir aucune de ses stars. Ainsi, Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et consorts devraient finir la saison à l'OM.

Grâce à un mercato estival XXL, avec une dizaine de joueurs recrutés, l'OM réalise une bonne première partie de saison. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi sont actuellement les dauphins du PSG (37 points) en Ligue 1 avec 30 points (+14), devançant l'AS Monaco (30 ans, +12) grâce à leur différence de but.

«Les joueurs importants ne sont pas à vendre»

Présent en conférence de presse ce mercredi matin, Pablo Longoria (38 ans) a fait un premier bilan de la saison de l'OM. Dans le même temps, le président marseillais s'est prononcé sur le recrutement hivernal du club, affirmant qu'aucun de ses hommes forts n'allait partir au mois de janvier. « Les joueurs importants ne sont pas à vendre. (...) Il n'y aura pas de départ de joueur important. Non. je le dis publiquement. La masse salariale, on l'a beaucoup réduite par rapport à la saison dernière. On veut rester au niveau de la masse salariale actuelle la saison prochaine », a avoué Pablo Longoria, avant d'en rajouter une couche.

«Optimiser la masse salariale est une des clés»

« On doit renforcer le rôle de la DNCG, c'est important pour le football français. Les clubs, on doit être très sérieux dans la gestion de nos masses salariales. Je ne veux pas critiquer la France ou le système français, tout le contraire. Mais optimiser la masse salariale est une des clés », a conclu Pablo Longoria, le boss de l'OM. Une nouvelle qui devrait ravir son entraineur : Roberto De Zerbi (45 ans).