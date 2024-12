Mercato - PSG : Un phénomène ouvre la porte à Luis Campos !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG songerait sérieusement à un changement de gardien pour les années à venir, le nom de Lucas Chevalier est évoqué avec insistance dans le collimateur de Luis Campos. D'ailleurs, le jeune portier du LOSC ne ferme aucune porte pour l'avenir avec un contrat qui court jusqu'en 2027. De bon augure pour le PSG ?

Mis en difficulté par ses récentes performances décevantes en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma semble finalement loin d'une prolongation de contrat avec le PSG. Selon les dernières tendances, les négociations seraient gelées avec le gardien italien, et il se murmure même que Luis Campos envisagerait de recruter un nouveau profil à ce poste pour le long-terme. Et le conseiller sportif du PSG aurait notamment des vues sur Lucas Chevalier (23 ans), le portier du LOSC.

« Dire qu'il n'y a aucun club intéressé, ce serait mentir »

Invité du Canal Football Club dimanche dernier, Chevalier a d'ailleurs laissé toutes les portes ouvertes pour son avenir : « Il me reste deux ans à la fin de la saison. Cela reste assez long. Ce sont des périodes durant lesquelles le club peut se dire que c'est le moment de vendre ou de prolonger parce qu'au bout d'un an, mine de rien, tu ne vaux plus grand-chose sur le marché. Aujourd'hui, je ne me cache pas et j'en n'ai pas l'intention. Avec les performances, dire qu'il n'y a aucun club intéressé, ce serait mentir », a indiqué le gardien du LOSC, qui confirme donc avoir une belle cote sur le mercato sans pour autant citer le PSG.

« Cela dépendra du club... »

« Franchement, si je dois partir, je ne sais pas si c'est le moment, mais je ne partirai pas pour partir. Cela dépendra du club, de l'évolution de ma carrière. Ce serait illogique de partir pour un club où je ne joue pas. Le principal est que je me sente bien et que le club évolue, qu'on fasse notre parcours en Ligue de Champions. Forcément, ce sont des discussions qui arriveront plus tard. Pour le moment, je suis focalisé sur ma mission. Il arrivera ce qui arrivera. Il n'y a pas d'urgence », poursuit Chevalier. Le PSG semble donc avoir toutes ses chances dans ce dossier.