Cyclisme : L’hommage incroyable de l’ancien boss du Team Visma-Lease A Bike à Wout Van Aert

Alexandre Higounet

Alors qu’il quitte le poste de directeur sportif principal du Team Visma-Lease A Bike cet hiver pour rejoindre le club de football d’AZ67, Merijn Zeeman a lancé un vibrant hommage à Wout Van Aert dans les médias flamands.

Merijn Zeeman, l’ancien directeur sportif principal du Team Visma-Lease A Bike, quitte comme prévu l’encadrement de la formation hollandaise pour rejoindre le club de football d’AZ67 Alkmaar, qui évolue dans le championnat des Pays-Bas. Au moment d’abandonner ses responsabilités au sein de l’équipe cycliste, Zeeman n’a pas manqué de livrer le fond de sa pensée sur l’un des cadres de la formation, à savoir Wout Van Aert.

Zeeman a ainsi déclaré, dans des propos très forts rapportés par le site du média flamand Het Nieuwsblad : « Wout van Aert est tout ce qu’un leader devrait être. Il donne le bon exemple et remporte les plus grandes courses du monde. Il fait des choses très spéciales à vélo. Pour moi, il est déjà l’un des plus grands cyclistes de l’histoire. Ce qui le rend vraiment spécial, c’est la personne qu’il est. Il voit très bien à quel point il est important d’avoir une certaine culture et certaines valeurs dans l’équipe. Je ne travaillerai probablement plus jamais avec un champion comme lui. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui ».

Au-delà de son grand sens du collectif, qui l’a vu souvent jouer un rôle décisif au service de Jonas Vingegaard pendant le Tour de France, Zeeman a aussi tenu à souligner l’extraordinaire force mentale du champion belge pour se relever après les nombreuses blessures et les désillusions qu’il a pu traverser jusqu’à maintenant : « Dans le cyclisme, le chemin vers le succès est souvent très long. Wout a rebondi après de nombreux revers et c'est sa véritable victoire. Tout le reste est du bonus ». En réponse, Van Aert a lui aussi souligné l’apport de son futur-ex directeur sportif : « Je me souviendrai de toi comme de celui qui a su garder une vue d'ensemble sur l'équipe, celui qui a osé faire des projets. Personnellement, j’ai appris de toi à apprécier le chemin du succès et pas seulement à profiter du succès. Depuis que j’ai acquis cette vision, j’ai commencé à être encore plus performant. Je tiens à te souhaiter la meilleure des chances pour ton prochain défi ».