PSG : Luis Campos trahi par un proche, un grand nom va partir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le PSG s'est lancé dans différentes négociations pour blinder certains cadres de l'effectif. Dans cette optique, les prolongations de contrat Vitinha et Achraf Hakimi seraient en excellente voie. Les discussions seraient également avancées avec Nuno Mendes. Cependant, Jorge Mendes, pourtant très proche de Luis Campos, pourrait bien jouer un sale tour aux Parisiens. Explications.

Lancé dans un nouveau projet basé sur le collectif, le PSG compte miser sur la continuité avec son effectif. Dans cette optique, plusieurs prolongations de contrat sont à l'étude et seraient même très avancées. Achraf Hakimi et Vitinha devraient ainsi étendre leur engagement jusqu'en 2029. D'autres discussions sont également lancées mais semblent plus difficile à boucler. A l'image de celle menant à Nuno Mendes.

Nuno Mendes, prolongation retardée ?

Sous contrat jusqu'en 2026, le latéral gauche portugais est lui aussi un cadre de Luis Enrique que le PSG aimerait blinder afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre, ou d'être contraint de le brader l'été prochain à un an de la fin de son contrat. Mais selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne, jette un gros froid sur la prolongation de Nuno Mendes, qui ne prévoirait pas du tout de signer prochainement. Et pour cause, plusieurs options s'offrent à lui sur le mercato, notamment du côté de Manchester United.

Jorge Mendes va trahir le PSG ?

Il faut dire que Nuno Mendes possède le même agent qu'un certain Ruben Amorim, nouveau coach de Manchester United. Les deux hommes sont représentés par l'agence de Jorge Mendes ce qui pourrait faciliter la transaction. Si l'agent portugais venait à envoyer Nuno Mendes à Manchester United, cela pourrait être vécu comme une véritable trahison par le PSG et surtout Luis Campos, très proche de Jorge Mendes avec lequel il a bouclé plusieurs opérations sur le mercato.